В Трудовой кодекс Беларуси собираются ввести изменения

В Трудовой кодекс Беларуси собираются ввести изменения3
- 8.08.2025, 11:55
Они в том числе затронут процедуру увольнений.
В Беларуси хотят ввести новшества в Трудовой кодекс. Возможные правки обсудили в «парламенте». Среди прочего чиновники намерены внести изменения по расторжению трудовых отношений с работником. Также могут появиться ограничения по договорам подряда, пишет «Зеркало».
Возможные изменения в Трудовой кодекс 7 августа обсудили в «парламенте» — на совещании постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.
«На совещании обсуждены предложения депутатов по совершенствованию отдельных норм Трудового кодекса, которые в том числе поступали от избирателей и озвучивались в трудовых коллективах в ходе работы в округах», — уточняют в «палате представителей».
Среди прочего предлагается «усовершенствовать нормы, касающиеся оснований расторжения трудового договора с работником — в связи с изменением места жительства, выхода на пенсию, нахождения на больничном более 4 месяцев».
Также чиновники хотят расширить гарантии по дополнительным оплачиваемым выходным дням работникам, у которых на воспитании ребенок-инвалид. Среди предлагаемых новшеств — разрешить им «копить» льготные выходные.
Еще могут ввести изменения по контрактной форме найма. «Отмена процедуры продления контрактов в рамках пятилетнего срока их действия, установление порядка по предоставлению дополнительных мер стимулирования — поощрительных отпусков и доплат за контрактную форму найма», — уточнили в «парламенте».
«Рассмотрены также и поддержаны новые нормы, включенные в проект закона Минтруда и касающиеся вопросов признания квалификации по профессиям рабочих, установления запрета на заключение гражданско-правовых договоров (договоры подряда. — Прим. ред.), фактически регулирующих трудовые отношения», — сообщили в «палате представителей».
Ранее в Минтруда анонсировали, что хотят ввести дополнительную защиту для тех, кто выполняет работу по гражданско-правовому договору. «В настоящее время в случае невыплаты заказчиком вознаграждения гражданину за выполненную работу он может защитить свои права только в суде», — уточняли в ведомстве.
В Минтруда уточняли, что законопроектом предлагают применять в таких случаях следующий алгоритм: департамент госинспекции труда потребует от заказчика выплаты денег работнику, а если он откажется, то к решению вопроса подключат органы принудительного исполнения.
Также в ведомстве заявляли, что хотят ввести «четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями».