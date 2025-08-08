The Telegraph: Украина готова к прекращению огня по нынешней линии фронта, но есть условие

The Telegraph: Украина готова к прекращению огня по нынешней линии фронта, но есть условие3
- 8.08.2025, 12:17
- 3,708
Это связано с положениями Конституции страны.
Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, если это приведет к окончанию войны, пишет The Telegraph. В то же время, это возможно только при условии, что не будет допущено международного признания контроля России над какими-либо оккупированными территориями.
«Это связано с тем, что Конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав страны или мириться с нарушением ее территориальной целостности», - пишет издание.
При этом, как заявляет The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооруженным путем больше невозможно. По данным издания, президент считает, что необходимо искать дипломатические пути.
«Только четверть украинцев хотят бороться с Россией до конца, согласно опросу Gallup, опубликованному в четверг, что свидетельствует о резком падении веры общественности в достижение победы», - отмечается в статье.