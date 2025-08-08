В Беларуси началась «волна боровиков» 1 8.08.2025, 12:07

1,282

Заядлые грибники бросились в леса.

Белорусские грибники заявили о начале новой «грибной волны» в лесах страны. На смену лисичкам, которые белорусы в прошлом месяце вывозили из леса целыми багажниками, пришло золотистые боровички. Но специалисты предупредили: новая волна не продлится долго, поэтому желающим запастись на зиму боровиками следует поторопиться. В преддверии выходных сайт telegraf.news посмотрел, в каких районах Республики этот благородный гриб сейчас собирают корзинами.

Судя по видео, которыми делились белорусские грибники на этой неделе, «урожай» благородных грибов превзошел все их ожидания. Многие не просто выходили из леса не с пустыми руками, а вынуждены были искать, куда девать найденные грибы — взятых в лес корзинок и ведер оказалось не достаточно и в ход шли припасенные «на всякий случай» пластиковые пакеты.

Так, одна из пользовательниц TikTok поделилась своими результатами походам в лес на этой неделе в Калинковичском районе Гомельской области — две корзинки и пакет боровиков и подосиновиков.

У пользовательницы видеоплатформы из Слуцкого района Минской области результат еще более впечатляющий — корзина, два ведра и два пакета (но, судя по всему, собирала грибы женщина на пару с кем-то).

Грибники из лесов под Уздой Минской области также поделились результатами успешных походов в преддверии выходных.

В тематических пабликах и Telegram-каналах белорусских грибников среди мест, где уже массово пошли боровики и подосиновики, также упоминались Щучинский район Гродненской области, Солигорский, Смолевичский, Копыльский районы Минской области, Речицский район Гомельщины, Березовском районе Брестской области.

Впрочем, некоторые комментаторы на видео полных корзин не соблазнились, заявив, что несмотря на обилие грибов, большая их часть — червивая.

«Грибы есть, но все червивые. Из таких корзин, как у вас, выбрала только штук 15 подосиновиков», — поделились своим опытом одна из зрительниц под одним из видео.

Об этом же предупредил и автор другого видео, по словам которого боровики «вырастают сразу в никуда». Мужчина продемонстрировал внешне симпатичный белый гриб, ножка которого оказалась вся источена червями и буквально рассыпалась в труху при малейшем нажатии.

«Так что они вроде как и есть, и волна пошла, но все — такое. Будем ждать, когда улучшится ситуация», — с досадой заявил грибник.

Специалисты из сообщества «Грибные войска Беларуси», в свою очередь, спрогнозировали, что нынешняя грибная волна не будет долгосрочной.

«Через неделю здесь ничего уже не будет. Потом будет месяц перерыва», — предупредили заядлые грибники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com