Названы продукты, которые больше всего подорожали в Беларуси
- 8.08.2025, 12:19
- 1,414
Один подскочил на +30,1%.
Кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси. Это следует из аналитического отчета Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованного на официальном сайте госрегулятора
Так согласно документу, рост цен по отдельным категориям товаров на июнь 2025 года в годовом выражении составил:
- мясо и мясные продукты: +6,4%,
- молоко и молочные продукты: +9,5% ,
- кофе: +30,1%,
- шоколад: +41,1%
- сезонная плодоовощная продукция: 17,6%.