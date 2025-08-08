закрыть
8 августа 2025, пятница
Названы продукты, которые больше всего подорожали в Беларуси

  • 8.08.2025, 12:19
Названы продукты, которые больше всего подорожали в Беларуси

Один подскочил на +30,1%.

Кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси. Это следует из аналитического отчета Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованного на официальном сайте госрегулятора

Так согласно документу, рост цен по отдельным категориям товаров на июнь 2025 года в годовом выражении составил:

- мясо и мясные продукты: +6,4%,

- молоко и молочные продукты: +9,5% ,

- кофе: +30,1%,

- шоколад: +41,1%

- сезонная плодоовощная продукция: 17,6%.

