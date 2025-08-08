Нефть показала самый масштабный спад с 2021 года 8.08.2025, 12:22

Марка Brent подешевела до 66 долларов за баррель.

Цены на нефть подверглись самому продолжительному падению с 2021 года, поскольку трейдеры пришли к выводу, что усилия США по прекращению войны в Украине не повлияют на общие объемы поставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, цены на нефть Brent упали до 66 долларов за баррель, снизившись уже седьмую сессию подряд. В свою очередь, цена нефти West Texas Intermediate оказалась ниже 64 долларов.

Напомним, недавно президент США Трамп установил для России крайний срок до 8 августа для заключения перемирия. Он отметил также, что готов встретиться с Владимиром Путиным, даже несмотря на то, что тот не соглашается на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В целом Трамп все активнее давит на РФ и ее партнеров. Недавно он удвоил пошлины на индийские товары до 50%. Это стало своеобразным наказанием за то, что страна закупает российскую нефть.

Действия американского лидера уже заставили местные государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановить закупки российской нефти и начать искать другие источники поставок.

Тем временем американский министр финансов Скотт Бессент, отвечая на вопрос о санкциях против стран, которые закупают энергоносители у Москвы, заявил, что США также могут ввести дополнительные пошлины и против Китая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com