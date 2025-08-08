Белорусского сироту с особенностями в развитии обманом заманили воевать против Украины 8.08.2025, 12:31

1,246

В Беларуси он признан негодным к воинской службе.

Воспитанника вспомогательной школы-интерната для детей с особенностями развития отправили на войну против Украины обманным путем, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, заявил его опекун. Парень, о котором идет речь, — 27-летний Петр Атрощенко, уроженец райцентра Хойники в Гомельской области.

Как парень оказался в России, неизвестно. Кратко его историю рассказал приемный отец, который выкладывал видеообращение. Это произошло еще в ноябре 2024 года, а сейчас это видео заметил «Флагшток».

По словам мужчины, он более восьми лет растит парня, который является воспитанником школы-интерната в Гомеле, и в его отсутствие «обманным путем» молодой человек «попал на СВО»:

«В Беларуси он признан негодным к воинской службе. Кто, как и каким образом провел медицинскую комиссию? Метр восемьдесят семь рост, вес пятьдесят два килограмма. Парнишка неоднократно лежал в психиатрической больнице», — заявил приемный отец.

Он отметил, что обращался в Генпрокуратуру и получил оттуда отписки. Информации о какой-либо реакции на видеообращение в открытом доступе нет. Неизвестно, находится ли уроженец Гомельской области до сих пор на войне и жив ли он сейчас.

Флагшток нашел подтверждение того, что Петр Атрощенко действительно является жителем Хойников и там зарегистрирован. Данные парня — с полным совпадением ФИО и даты рождения — есть в списке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Хойникского райисполкома. В том числе — в последнем списке, по состоянию на 1 мая 2025 года. Датой постановки на учет указан 2003 год.

Атрощенко в списке обозначен как сирота, что стало основанием принятия его на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. То, что его данные есть в свежем списке, не служит подтверждением того, что парень жив — чиновники могли не обновить информацию.

