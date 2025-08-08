Российская пропаганда опозорилась из-за чебурека, который съел Уиткофф 3 8.08.2025, 12:35

Россияне в прямом смысле начали доедать за американцами и гордятся этим.

6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву с целью провести разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. На первый взгляд, этот визит должен был бы запомниться россиянам из-за успеха проведенных переговоров, пишет «Главред».

Однако пропаганда страны-агрессора России традиционно опозорилась, ведь выставила как победу не политические достижения РФ, а завтрак американского чиновника.

Дело в том, что перед разговором с Путиным Уиткофф позавтракал большим чебуреком под названием «La Grande чебурек». Российские СМИ решили сделать из этого «победу великой России» и сразу опубликовали фото заказа спецпосланника Трампа.

Дошло даже до того, что в прямом эфире «Москва24» ведущая устроила шоу, съев с торжественным видом тот самый чебурек. Она всячески хвалила блюдо: и цена у чебурека демократичная, и начинки в нем много, и даже какое-то «геополитическое единение» в блюде ведущая увидела.

Самое забавное в этой ситуации то, что пропагандисты акцентировали внимание на том, что Уиткофф выбрал блюдо именно русской кухни, хотя чебуреки - традиционное блюдо крымскотатарской кухни.

