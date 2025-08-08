В Польше будут судить белоруса, который хотел навязать контакты с КГБ 3 8.08.2025, 13:05

1,772

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Окружной суд Белостока передано дело гражданина Беларуси Артема К., которого обвиняют в попытке сотрудничать с белорусским КГБ, сообщает прокуратура Польши.

Основанием для расследования послужили доказательства, полученные в декабре 2024 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши.

По их версии, с 8 по 12 декабря в Варшаве Артем К. «заявил о готовности работать в интересах иностранной спецслужбы — а именно КГБ Беларуси, в том числе выполнять разведывательные и диверсионные задания в Польше и других странах ЕС. Также он якобы предлагал передавать сведения о расположении объектов критической инфраструктуры в Польше и информацию о белорусских гражданах, проживающих в стране.

Действовал ли он по собственной инициативе или согласился на предложение белорусских силовиков, не уточняется.

19 декабря 2024 года белоруса задержали. В тот же день ему предъявили обвинение в неудавшейся попытке заявить о готовности действовать на иностранную спецслужбу, однако он вину отрицал и дал свои объяснения.

С момента задержания Артем К. находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

