Россия начала предлагать Китаю со скидкой нефть, от которой отказалась Индия 1 8.08.2025, 13:06

Москва в отчаянии.

Российские нефтяники пытаются перенаправить в Китай поставки нефти сорта Urals, который прежде закупала Индия, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией трейдеры.

По их словам, российские баррели предлагаются со скидками государственным и частным НПЗ КНР, и те проявляют интерес. Речь идет о нефти с поставкой в октябре из западных портов РФ. Цены на нее для китайцев снижены на $1 за баррель, рассказали источники Bloomberg. По их словам, грузы предлагают аффилированные с Россией трейдеры, такие как Litasco — основная трейдинговая компания «Лукойла».

Прежде основные объемы нефти Urals уходили в Индию, которая нарастила закупки в России более чем в 20 раз с начала войны в июне импортировала около 2 млн баррелей в день. Однако государственные индийские НПЗ начали отказываться от сделок с российскими нефтяниками после того, как Дональд Трамп подписал указ о 25-процентных пошлинах на индийские товары за энергетическое сотрудничество в Москвой.

Частные НПЗ Индии, по данным Bloomberg, продолжили импорт после того, как Россия увеличила скидки до $5 за баррель. ГосНПЗ тем временем исключили Urals из ближайших закупочных планов.

Хотя некоторые китайские НПЗ приобрели несколько партий Urals, в то время как Индия существенно сократила спотовые закупки, вряд ли Китай сможет поглотить все лишние российские баррели, считает Цзянань Сунь, аналитик Energy Aspects.

«Китайские государственные предприятия будут проявлять осторожность в отношении приобретения дополнительных баррелей российской нефти в условиях торговых переговоров между США и Китаем», — поясняет он, добавляя, что Urals не является базовым сортов для связанных с государством НПЗ КНР. Они приобретают главным образом сорт ESPO, который добывается на востоке России.

