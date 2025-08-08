закрыть
8 августа 2025, пятница
На въезде из Беларуси в Польшу — коллапс

  • 8.08.2025, 13:18
Рекордное количество легковушек и автобусов.

Перед выходными днями очередь легковых авто на въезд в Польшу составляет 2 520 единиц, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Также в очереди на польский пункт пропуска Тересполь (Брест) стоят 64 автобуса.

«С понедельника скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 450 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37%», - констатируют в ГПК РБ.

По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 160 единиц легкового транспорта.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) — 580 фур. По данному маршруту в ЕС проследовал 41% от нормы.

Более 420 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони), его сотрудники выполнили норму по пропуску большегрузов на 33%.

За сутки контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) оформили всего 14% авто от нормы, отмечают в белорусском погранведомстве.

