На въезде из Беларуси в Польшу — коллапс
- 8.08.2025, 13:18
Рекордное количество легковушек и автобусов.
Перед выходными днями очередь легковых авто на въезд в Польшу составляет 2 520 единиц, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Также в очереди на польский пункт пропуска Тересполь (Брест) стоят 64 автобуса.
«С понедельника скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 450 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37%», - констатируют в ГПК РБ.
По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 160 единиц легкового транспорта.
Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) — 580 фур. По данному маршруту в ЕС проследовал 41% от нормы.
Более 420 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони), его сотрудники выполнили норму по пропуску большегрузов на 33%.
За сутки контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) оформили всего 14% авто от нормы, отмечают в белорусском погранведомстве.