8 августа 2025, пятница, 14:39
В одном из районов Беларуси массово сбывают странные купюры

  • 8.08.2025, 13:27
  • 2,352
Фото: Onliner

С виду как настоящие.

Милиция предупреждает о «банкнотоподобных изделиях», которыми пытаются рассчитаться как настоящими деньгами. Только в Молодечненском районе с начала года зафиксировали 18 таких фактов, пишет Onliner.

Поддельные банкноты похожи на настоящие рубли и соответствуют им по размеру, но имеют надписи: «Дублёу», «Цублёу», «Souvenir money of Belarus», «БIЛЕТ БАНКА ПРЫКОЛАУ», «Не является платёжным средством» и прочие.

Фото: Onliner
Фото: Onliner

Нередки случаи, когда сувенирные банкноты приносят для обмена в банки, отмечают в милиции.

Там также напомнили, что продавцы обязаны проверять наличные деньги. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин.

