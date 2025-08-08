Чего Путин хочет от встречи с Трампом? 4 8.08.2025, 13:24

Ставки высоки.

На фоне истекающего ультиматума прекратить войну в Украине, президент США Дональд Трамп заявил о планах провести личную встречу с российским лидером уже на следующей неделе. За ней, по словам Трампа, может последовать трехсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского , пишет The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Объявление прозвучало после трехчасовых переговоров спецпосланника Трампа в Кремле. Ранее президент США сократил срок, отведенный Москве на прекращение огня, с 50 до 8 дней и ввел вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть. Под удар попал и крупный азиатский партнер США, которому назначены пошлины в 25%.

Европа, судя по планам, будет полностью отстранена от переговоров. Трамп намерен представить достигнутые с Путиным договоренности как свершившийся факт.

Ставки высоки, российские войска наступают, Украина испытывает нехватку вооружений и военных, а в Киеве растет политическое напряжение. Российская сторона, по мнению аналитиков, рассчитывает не на полное уничтожение Украины, а на ее подчинение, отказ от вступления в НАТО, ограничения армии, расширение прав русскоязычных и смену власти в Киеве.

Неясно, какие из этих требований готов будет принять Трамп. Опасения в Киеве связаны с тем, что США могут пойти на договоренности без участия Украины — сценарий, от которого публично отказывалась предыдущая администрация в Вашингтоне.

Прямые переговоры сулят возможность быстрого мира, но пока не ясно, осталась ли позиция Путина прежней.

