Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС 8.08.2025, 13:34

Обе страны должны дальше двигаться синхронно.

Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что он поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди обсуждаемых тем были в частности:

совместное оборонное производство,

поддержку украинцев,

переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Как отметил Зеленский, они с Туском обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе.

«Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com