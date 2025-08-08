Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС
- 8.08.2025, 13:34
Обе страны должны дальше двигаться синхронно.
Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что он поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди обсуждаемых тем были в частности:
совместное оборонное производство,
поддержку украинцев,
переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.
Как отметил Зеленский, они с Туском обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе.
«Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше», - подчеркнул он.