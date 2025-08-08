закрыть
8 августа 2025, пятница, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС

  • 8.08.2025, 13:34
Зеленский и Туск согласовали общую позицию по переговорам Украины и Молдовы с ЕС

Обе страны должны дальше двигаться синхронно.

Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что он поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди обсуждаемых тем были в частности:

совместное оборонное производство,

поддержку украинцев,

переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Как отметил Зеленский, они с Туском обсудили ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе.

«Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше», - подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько