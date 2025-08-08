Ученые рассказали об еще одном удивительном свойстве музыки 1 8.08.2025, 13:36

Прослушивание мелодий помогает человеку справляться с одиночеством.

С помощью правильно подобранной музыки люди могут «путешествовать» в прошлое и мечтать о будущем. Ученые из Сиднейского университета (Австралия) обнаружили, что прослушивание мелодий помогает человеку справляться с одиночеством, пишет «Нож».

Как правило, музыка заставляет наш мозг генерировать мысленные образы, а порой — целые воображаемые истории. Чаще всего они соотносятся с «настроением» мелодии: например, бодрый танцевальный трек «переносит» слушателя на курорт.

Австралийские исследователи провели эксперимент. Они хотели понять, может ли музыка провоцировать возникновение воображаемых социальных взаимодействий.

Для этого ученые попросили 600 испытуемых представить разные локации в тишине и во время прослушивания итальянских, испанских или шведских народных песен. Часть участников была носителями одного из языков, другие — нет: команда хотела разобраться, влияет ли текст песен на процесс «рисования» мысленных образов.

Далее ученые проанализировали данные с помощью специальной программы и перечислили основные темы, возникшие в головах людей во время их воображаемых путешествий.

Как оказалось, в большинстве случаев люди фантазировали о контакте с другими людьми. Что любопытно, мысли об общении чаще активизировались в момент включения песен.

«Эффект был стабильным независимо от того, понимали ли слушатели текст песни и слышали ли ее ранее», — уточнили авторы работы.

В заключительной части эксперимента команда использовала генеративный ИИ, чтобы «оживить» фантазии испытуемых. Изображения показали, насколько иллюстрации, ассоциируемые с тишиной, отличаются от образов, порожденных музыкой: на вторых практически всегда присутствовали люди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com