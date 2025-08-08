В Таиланде массово перестали открывать банковские счета россиянам 8.08.2025, 13:41

1,134

Даже владельцам недвижимости.

Большинство тайских банков прекратили массовое открытие счетов для граждан России. Теперь открыть счет можно только при наличии виз определенных категорий — B (рабочая виза, work permit), ED long (учеба в университете, срок 4 года) и ED short (обучение в языковой школе, срок от 1 года). Без таких виз открытие счета становится практически невозможным. Об этом 'The Moscow Times рассказали два проживающих в Таиланде россиянина, работающих в сфере недвижимости и визовой поддержки. Также об этом пишут участники крупнейших русскоязычных Telegram-сообществ в Таиланде. Русскоязычный консультант отмечает, что пока счета не открывают даже владельцам недвижимости.

«Никто ни в каком (банке) уже давно открыть счет не может», — отвечает на вопрос о возможности обзавестись счетом участник форума с Пхукета по имени Денис. Аналогичного мнения придерживается россиянин по имени Павел, который обошел почти десяток тайских банков (Krungsri, Krungthai, UOB, Kasikorn, SCB, TTB и другие): «Обошел разные банки в Бангкоке. В итоге получил только душевную травму». Везде от него требовали долгосрочную визу.

Таиланд долгое время допускал открытие счетов россиянами без долгосрочных виз, чем часто пользовались туристы, которые активно получали тайские банковские карты. Но теперь открытие счетов для таких клиентов полностью остановилось. Сначала стоп-кран дернул крупнейший банк страны — Bangkok Bank, а затем его политика распространилась во всей местной банковской системе. Теперь россияне без длительных виз пользуются криптокошельками или малоизвестными платежными системами.

Триггером для этого стали не только сами россияне, которые часто использовали счета для серого обмена криптовалют, но и активное вовлечение счетов в тайских банках в деятельность криминальных группировкок из Китая. В мае власти Таиланда арестовали 11 человек, которых обвинили в помощи китайским преступным группам в подделке документов для открытия счетов. Четверо из них — сотрудники Bangkok Bank в Паттайе.

Одновременно с трудностями в открытии счетов также участились сообщения о блокировках счетов, банковских карт и массовых проверках. Часто от россиян требуют лично явиться в офис банка. «В ряде случаев проводится биометрическая идентификация — например, сканирование лица с загрузкой данных в систему», — сообщал представитель Bangkok Bank.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com