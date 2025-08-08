Семья из Австрии искала в Беларуси «спокойную жизнь», а теперь уезжает в Германию 7 8.08.2025, 13:49

4,786

В нашей стране они не нашли работу.

Несколько лет назад Анна и Патрик с детьми решили покинуть жизнь в Австрии и начать все с нуля в Беларуси. Переезд в белорусскую деревню стал попыткой выбрать «простую, спокойную жизнь», пишет Slutsk.gorod.

Одной из причин переезда стало несогласие с происходящим в австрийской системе образования и медицины.

Семья поселилась в деревне Огородники под Слуцком. Купили старый дом и полностью его перестроили: возвели мансарду, пристроили веранду, реконструировали печь, провели тёплые полы и новую электрику. От старого здания буквально остались только стены.

«Мы планировали просто обновить интерьер, но, вскрыв полы, нашли насекомых. Пришлось делать все с нуля. Так родился наш новый, теплый и светлый дом», — рассказывает Анна.

Переезд оказался не только духовным, но и физическим испытанием. Обустройство быта потребовало больших вложений, а доходы были нестабильными.

Анна устроилась медсестрой на полставки в местную соцслужбу — это помогло ей получить вид на жительство и перевезти личные вещи без растаможки.

Параллельно она готовила и продавала на мероприятиях веганские десерты, но превратить это в стабильный доход не удалось.

Патрик, не владея языком, не нашел подходящую работу: варианты были только на стройке или в такси. При этом нужно было достроить дом и ухаживать за двумя дочерьми (2,5 и 7,5 года) — это стало серьезным препятствием.

Добавляется и недостаток продуктов: веганское питание оказалось практически недоступным в регионе.

Окончательное решение семья приняла после того, как бабушка Патрика, оставшаяся одна после смерти мужа, стала нуждаться в уходе и предложила объединить усилия: продать оба дома и купить общий в Германии. Там она сможет получить поддержку, а семья — стабильность.

«Мы понимаем, что в Германии тоже есть трудности — экономический спад, мигранты. Поэтому мы планируем переехать в глубинку, купить дом и снова заняться ремонтом. Нам важно быть рядом с близкими», — говорит Анна.

