закрыть
8 августа 2025, пятница, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Fox News: Встреча Трампа и Путина может состояться в понедельник в Европе

7
  • 8.08.2025, 13:52
  • 3,472
Fox News: Встреча Трампа и Путина может состояться в понедельник в Европе

Названо потенциальное место.

Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в начале следующей недели в Европе, пишет Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, Рим рассматривается в качестве потенциального места встречи.

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим», - пишет издание.

При этом если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще остается среди вариантов, хотя рассматриваются и другие страны в Европе и других регионах.

При этом, как указывает издание, встреча все еще может в конечном итоге сорваться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не уступит никаких территорий в рамках мирного соглашения с Россией.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько