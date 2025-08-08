Fox News: Встреча Трампа и Путина может состояться в понедельник в Европе

Fox News: Встреча Трампа и Путина может состояться в понедельник в Европе7
Названо потенциальное место.
Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в начале следующей недели в Европе, пишет Fox News со ссылкой на свои источники.
По данным собеседников издания, Рим рассматривается в качестве потенциального места встречи.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим», - пишет издание.
При этом если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще остается среди вариантов, хотя рассматриваются и другие страны в Европе и других регионах.
При этом, как указывает издание, встреча все еще может в конечном итоге сорваться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не уступит никаких территорий в рамках мирного соглашения с Россией.