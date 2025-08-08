ВСУ «поджарили» военный аэродром в Миллерово на огне горящей базы ГСМ «Эртан»
- 8.08.2025, 14:06
Спутники NASA фиксируют мощный очаг возгорания.
Ночью 8 августа БПЛА ВСУ атаковали район военного аэродрома в Миллерово, целью стала база ГСМ «Эртан». Объект загорелся в результате попадания в цистерны с горючим. Авиационный налет продолжался с 00:44 по 03:13 мск.
Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, а в Telegram-канале «Крымский ветер» показали локацию, по которой были нанесены удары, а также видео пожара.
«Спутники NASA фиксируют мощный очаг возгорания на базе ГСМ», - подчеркнули в публикации. Судя по силе возгорания, оккупанты потеряли большие объемы горючего.
Одноименный аэродром расположен в 5 км северо-западней Миллерово, на нем базируются 31 истребительный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии. Именно с Миллерово по Украине каждый день запускают БПЛА Shahed.