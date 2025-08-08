закрыть
8 августа 2025, пятница
В Беларуси за два месяца выпала летняя норма осадков

  • 8.08.2025, 14:16
В Беларуси за два месяца выпала летняя норма осадков

Такое бывает раз в 12 лет.

В июне и июле 2025 года на территории Беларуси суммарно выпало 222 мм осадков (222 л воды на квадратный метр территории) при норме за все лето 226 мм, сообщила ведущий инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга фонда данных Белгидромета Елена Комаровская на пресс-конференции 8 августа, пишет «Позiрк».

В относительном выражении за два летних месяца осадков выпало на 37% больше нормы для этого периода. Так влажно в июне и июле бывает примерно раз в 12 лет, отметила Комаровская.

В Минске 15 июля на трех из девяти пунктов наблюдения зафиксировано опасное явление погоды — очень сильный ливень с количеством осадков более 30 мм за час и менее (факт: от 34 до 40 мм). На тот день Белгидромет выпустил штормовое предупреждение с максимальным красным уровнем опасности.

По словам Комаровской, температура в июне—июле была близка к средним многолетним значениям — 18,2 градуса при норме 18. Однако в целом уже 36 лет в Беларуси длится период потепления, начавшийся в зимнем сезоне-1988/89.

