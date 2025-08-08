Польские ПЗРК Piorun помогли украинской ПВО отогнать российскую авиацию 8.08.2025, 14:25

Список удачных «приземлений» впечатляет.

Польские переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun вместе с другими системами ПВО, которые были переданы Украине, помогли украинским защитникам отражать воздушную атаку РФ и отогнать российскую авиацию и перехватывать их разведывательные беспилотники. Об этом пишет «Милитарный».

Как пишет издание, ПЗРК Piorun предназначен для борьбы с целями на низких высотах. Его производит компания Mesko S.A. Она входит в состав оружейной группы Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Впервые модернизированный польский ПЗРК представили публике во время оборонной выставки MSPO в сентябре 2015 года, тогда его еще называли Grom-М.

Комплекс является модернизацией своего предшественника — ПЗРК Grom, который поступил на вооружение польского войска в 1995 году. Он был создан на базе советских переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-1» и «Игла».

ПЗРК Piorun предназначен для борьбы с целями на низких высотах

В 2022 году Польша объявила о поставках ПЗРК Piorun Украине в рамках военной помощи для защиты от российских оккупантов. Первая партия вооружения поступила Украине уже в феврале 2022 года, впрочем, о количестве переданных ПЗРК не сообщалось.

С тех пор польские переносные зенитно-ракетные комплексы активно использовали Силы обороны для сбивания российских самолетов, вертолетов и беспилотников.

В частности, в марте 2022 года бойцы НГУ с помощью польского ПЗРК Piorun и советской «Иглы» сбили над Харьковом вражеский бомбардировщик Су-34.

В мае того же года, бойцы 95-й бригады под Изюмом из Piorun попали в российский вертолет Ка-52, а в марте 2023 года в районе Берестового Бахмутского района, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» из польского ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25.

Piorun имеет длину 1,596 м и весит 16,5 кг, из них 10,5 кг — масса зенитной ракеты. Она имеет усиленную боевую часть весом 1,82 кг и может поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 м и на расстоянии от 500 до 6500 м от оператора.

