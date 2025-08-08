Белорусам стоит обратить внимание на новое правило на польской границе 8.08.2025, 14:02

В ближайшее время оно может войти в силу.

Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило проект поправок к своему постановлению о перечне нарушений, за которые пограничники могут выписывать штрафы на месте. Главное нововведение — штраф за фотографирование или съемку инфраструктуры польской Пограничной стражи без специального разрешения, сообщает RMF.

Под запрет попадают в том числе пограничные переходы и ряд других объектов. Если они обозначены знаком «Фотографировать запрещено», съемка без разрешения может обернуться денежным наказанием или даже арестом. Теперь такие нарушения будут входить в официальный перечень, за который пограничники смогут сразу же выписывать штраф, не передавая дело другим службам.

Кроме того, проект расширяет полномочия пограничников в сфере контроля занятости иностранцев. За незаконное трудоустройство иностранцев или иные нарушения трудового законодательства польские пограничники также смогут накладывать штрафы до 10 тысяч злотых (почти 8200 рублей) в упрощенном порядке — прямо на месте.

