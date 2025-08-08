закрыть
8 августа 2025, пятница, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко и Путин поговорили по телефону

6
  • 8.08.2025, 14:50
  • 2,964
Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Два диктатора встречались ровно неделю назад.

Путин и Лукашенко только что провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора Telegram-канал.

1 августа Путин провел неформальную встречу с белорусским диктатором на острове Валаам. Правители РФ и Беларуси посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ. Медиа обратили внимание на болезненный вид Лукашенко.

27 июля Лукашенко также провел телефонный разговор с Путиным.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько