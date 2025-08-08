Лукашенко и Путин поговорили по телефону 6 8.08.2025, 14:50

2,964

Два диктатора встречались ровно неделю назад.

Путин и Лукашенко только что провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора Telegram-канал.

1 августа Путин провел неформальную встречу с белорусским диктатором на острове Валаам. Правители РФ и Беларуси посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ. Медиа обратили внимание на болезненный вид Лукашенко.

27 июля Лукашенко также провел телефонный разговор с Путиным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com