Лукашенко и Путин поговорили по телефону
- 8.08.2025, 14:50
Два диктатора встречались ровно неделю назад.
Путин и Лукашенко только что провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора Telegram-канал.
1 августа Путин провел неформальную встречу с белорусским диктатором на острове Валаам. Правители РФ и Беларуси посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ. Медиа обратили внимание на болезненный вид Лукашенко.
27 июля Лукашенко также провел телефонный разговор с Путиным.