Туск допустил скорую «заморозку» в войне РФ против Украины 8.08.2025, 14:57

Есть определенные сигналы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что в развязанной РФ войне против Украины возможна временная «заморозка».

Туск заявил о возможной «заморозке» в войне после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа.

«Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже», – сказал он.

По словам Туска, в ходе разговора Зеленский был «очень осторожный, но все же оптимистичный».

«Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность», – добавил он.

