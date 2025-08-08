В Крыму украинские разведчики поразили редкую и ультрасовременную установку РФ 1 8.08.2025, 15:11

3,162

Невероятно «жирная» и дорогая цель.

Во временно оккупированном Крыму среди пораженных российских целей, о которых 7 августа рассказали в ГУР Минобороны Украины, есть очень важная - новейшая РЛС «Енисей». Об этом сообщило сообщество OSINT-аналитиков «КиберБорошно».

На видео ГУР с пораженными целями внимание аналитиков привлек объект, который отмечен на записи как «РЛС 96Л6 С-400». В сообществе утверждают, что поражена другая, более важная цель.

«Мы проанализировали визуальные признаки объекта и можем сказать, что это новейшая РЛС 98Л6 «Енисей», которая является штатным радаром для ЗРК С-500 «Прометей». Государственные испытания данная станция прошла в 2020-2021 годах и, по данным из открытых источников, стала на вооружение в 2021-2022 годах», - утверждают аналитики.

В основе РЛС «Енисей» - многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка (АФАР), позволяющая сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 километров со скоростью до 4800 м/с (17280 км/ч). То есть, как отмечают специалисты, система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей.

Она работает за счет излучения радиоволн, которые попадают в потенциальные цели и отражаются от них на радаре. Блок обработки данных системы анализирует эти возвращенные сигналы, чтобы определить местоположение, скорость и направление движения цели.

«Невероятно жирная и дорогая цель, которая была поражена украинским БПЛА. По нашей информации в Крыму она также используется вместе с С-400, поэтому мы пытались узнать координаты поражения, чтобы понять, с каким именно ЗРК станция работала в этот раз», - отмечают аналитики.

