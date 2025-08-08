«Сначала задержали зарплату, потом отказались увольнять» 3 8.08.2025, 15:23

Белорус не смог уйти с работы, несмотря на решение суда.

Увольнение с работы может растянуться на четыре месяца, но даже это еще не рекорд. Читатель Onliner Максим (имя изменено по его просьбе) поделился эпопеей с увольнением, которая растянулась на девять месяцев. По закону в некоторых случаях суд может обязать нанимателя разорвать трудовой договор — и работник свободен. «Оказалось, некоторые моменты продуманы не до конца», — считает мужчина, который попал в нетипичную историю.

Эта история произошла несколько лет назад, но ее обстоятельства актуальны и сейчас. Есть ситуации, в которых можно требовать увольнения через суд. Если суд становится на сторону работника, то он обязывает нанимателя уволить сотрудника.

— В то время я был директором учреждения, которое было основано иностранным юридическим лицом, — рассказывает мужчина. — Уже готовилась ликвидация белорусского учреждения, но иностранцы все никак не предоставляли документы, необходимые для запуска процесса ликвидации.

Дело затягивалось. В один прекрасный день они присылают сообщение: мол, финансирование приостанавливаем, зарплаты не будет, а ликвидацию начинайте (хотя необходимых документов от них все еще не было). После некоторых наводящих и уточняющих вопросов с моей стороны я принял решение увольняться, о чем уведомил учредителей.

По словам Максима, они не захотели это делать: сначала нужно закончить ликвидацию, передать всю документацию их доверенному лицу, а потом уже будет увольнение.

— На тот момент с их стороны была задержка в выплате зарплаты, поэтому веское основание для увольнения имелось.

Напомним, работник имеет право расторгнуть трудовой договор досрочно, если наниматель нарушает трудовое законодательство. Одним из таких нарушений может быть задержка зарплаты.

Решение суда есть. А увольнение?

Максим говорит, что в суде вопрос решился достаточно быстро. Было два заседания, на второе пригласили представителя аутсорсинговой компании, которая оказывала бухгалтерские услуги, чтобы та подтвердила, что Максим действительно выполнял функции директора. Суд обязал уволить его.

Когда решение суда вступило в силу, Максим обратился в отдел принудительного исполнения, чтобы скорее уволиться.

— Как выяснилось, уволить меня могут только учредители, а они на контакт не выходили. ОПИ тоже мог только послать запрос за рубеж, который так и остался без ответа.

В итоге в организации все-таки появился новый директор, а вся эпопея с увольнением длилась примерно девять месяцев, заключает Максим.

Что говорит закон

Юрист Татьяна Ревинская поясняет, как действовать в таких ситуациях.

— Как мы видим, герой публикации являлся руководителем — директором организации. В соответствии со статьей 252 Трудового кодекса, руководитель организации — это физическое лицо, которое в силу закона или учредительных документов организации руководит организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор (контракт), предупредив об этом собственника имущества организации (уполномоченный им орган) в письменной форме не позднее чем за месяц (часть 1 статьи 260 ТК).

Расторгнуть трудовой договор (контракт) можно по уважительным причинам либо без них.

— К уважительным причинам относится, в частности, нарушение собственником имущества организации или уполномоченным им органом условий трудового договора (часть 3 статьи 260 ТК), в данном случае — нарушение нанимателем сроков выплаты заработной платы.

Процедура увольнения руководителя зависит от организационно-правовой формы организации (ООО, УП) и от того, какое лицо либо орган является собственником имущества и уполномочено заключать трудовой договор с руководителем, а также увольнять его.

— Руководитель должен написать соответствующее заявление нанимателю, которое адресуется общему собранию участников или совету директоров в ООО, собственнику имущества в УП.

На основании данного протокола для исполнения решения уполномоченного органа руководитель издает приказ об увольнении в отношении самого себя и вносит запись в трудовую книжку.

Если решить вопрос об увольнении руководителю в таком порядке невозможно из-за бездействия собственника организации (уполномоченного органа), нужно обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении трудового договора (контракта).

