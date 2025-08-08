закрыть
Как Лукашенко запрещал строить жилье в Минске

  • 8.08.2025, 15:46
  • 1,172
Как Лукашенко запрещал строить жилье в Минске

Чем это все закончилось.

Лукашенко начал высказываться против «неоправданного роста столицы» еще в конце нулевых, пишет «Салідарнасць». Тогда же возникла и начала реализовываться идея превращения ряда городов Минской области в спутники столицы.

Так, на одном из совещаний в феврале 2009-го правитель задал граничную планку прироста Минска: не более 50-100 тысяч человек в течении пяти лет.

Забегая наперед, отметим, что заложенный годом ранее район Каменная Горка сегодня насчитывает около 120 тысяч жителей. Что почти на 20 тысяч больше, чем в Лиде или Орше.

«Мы не можем такими темпами в Минске вести строительство, как это было до сих пор. Мы уже перенасытили населением город и начинаем получать от этого определенные проблемы. Поэтому строительство в Минске жилья, да и объектов промышленной и другой инфраструктуры, — как исключение. В Минске строить практически запрещается, за исключением того, где это надо», —заявлял Александр Лукашенко в январе 2014-го года.

Позже Лукашенко еще не раз напоминал чиновникам и потенциальным жителям столицы, что Минск не резиновый. В 2023-м он снова высказался на эту тему, мол, надо, чтобы люди в Минске могли свободно дышать и отдыхать.

«Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска — это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет», — говорил Александр Лукашенков октябре 2024-го года.

Чем закончилась вся эта борьба с перенаселением, говорит свежая новость. Вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске будут возведены новые жилые районы.

В них «будет построено более 4 млн квадратных метров жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе арендные и социальные квартиры». Угадайте, кто подписал соответствующее распоряжение?

