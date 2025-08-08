Встречи Трампа и Путина в Риме не будет
- 8.08.2025, 15:59
В качестве вероятной площадки рассматриваются арабские страны.
Грядущая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не пройдет в Риме. Об этом сообщил источник ТАСС, уточнив, что европейские площадки не рассматриваются.
«Не Европа», – заявил он.
Перед этим телеканал Fox News предположил, что саммит может состояться в понедельник 11 августа, а в качестве места встречи назывался именно Рим.
7 августа помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точное место и дата пока не объявлены.
По его словам, возможность проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского в Москве не комментировали.