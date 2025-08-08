В Сочи и Адлере из-за налета дронов ВСУ эвакуировали пляжи и торговые центры 3 8.08.2025, 16:25

2,052

17 рейсов перенаправили на соседние аэродромы.

В связи с масштабной атакой украинских дронов на российский Сочи днем 8 августа власти попросили отдыхающих покинуть городские пляжи. Об этом в 14:20 уведомил оперштаб Краснодарского края. «Людям доводят информацию о необходимости пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев также сопровождают отдыхающих в укрытия», — написали в телеграм-канале штаба, заметил The Moscow Times.

Мэр Сочи Андрей Прошунин не привел подробностей о последствиях налета БПЛА, отметив только, что в городе «работает система ПВО» и экстренные службы приведены в состояние готовности. «Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал он. По данным Shot, ВСУ направили на Кубань дроны «Лютый», после чего власти закрыли в Сочи все пляжи. Выстрелы систем ПВО слышны также в Анапе, Славянске-на-Кубани и Адлере. В последнем из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Мандарин», сообщает канал.

Росавиация еще в 13:08 объявила о закрытии сочинского аэропорта на прием и отправление рейсов. До этого также закрывали аэропорт в Геленджике, возобновивший работу в прошлой месяце после трехлетнего перерыва.

Baza пишет, что в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер» перенесены 55 рейсов. Многие самолеты, в том числе летевшие из Дубая, Новосибирска, Москвы и Самары, кружат в окрестностях города в ожидании разрешения на посадку.

Помимо этого, на фоне налета украинских дронов был закрыт контрольно-пропускной пункт «Псоу» на российско-абхазской границе.

