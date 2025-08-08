Какая погода ждет Беларусь в ближайшие дни 8.08.2025, 16:36

Лучше держать зонт поблизости.

В ближайшие дни в Беларуси без дождей не обойдется, сообщила начальница службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко на пресс-конференции в Минске в пятницу.

Наиболее сложная ситуация будет в воскресенье и понедельник. По территории будет проходить атмосферный фронт: дожди, в отдельных районах сильные, с грозами. При грозах не исключено усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

«На следующей неделе ждем, что дождей будет не много, и возобновятся они, скорее всего, только к следующим выходным», – сказала она.

По словам метеоролога, в целом мировые долгосрочные прогнозы говорят, что температура воздуха в августе будет около нормы, возможно на 1°C выше, а плане осадков – «в пределах климатических значений». При этом она не конкретизировала эти значения.

Будет ли заливать в августе? «Для летних месяцев, в том числе для августа локальные ливни и шквалы, град всегда вероятны в зависимости от погодных процессов. Поэтому расслабляться никогда не стоит», – сказала Четырко.

Она добавила, что по опыту последних лет сентябрь в Беларуси все чаще «повторяет тенденцию летних месяцев, поэтому до октября у нас летний конвективный сложный период продолжается».

