8 августа 2025, пятница, 17:39
Россиян начали кормить бургерами по рецепту Ким Чен Ына

  • 8.08.2025, 16:42
  • 2,276
Россиян начали кормить бургерами по рецепту Ким Чен Ына

Северная Корея открыла пляжи для отдыха.

Российская пропаганда активно включилась в работу по «развеиванию стереотипов» про Северную Корею.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на рассказы российских туристов, посетивших КНДР после открытия прямого рейса из Москвы в Пхеньян, в самолетах местной авиакомпании их накормили бургером, рецепт которого якобы разработал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. «Они (стюардессы) сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — поведала одна из путешественниц.

Другие туристы отмечают, что презентация властями обычных бургеров как некое «достижение национального масштаба», а не просто фастфуд, — это обычный подход. Таким способом укрепляется культ личности вождя, который заметен в быту, на транспорте, в пропаганде и меню заведений общепита.

«Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении», — рассказали россияне, решившиеся на поездку в Северную Корею, стоимость туров в которую сравнима с ценами на отдых в Турции.

Речь идет, в частности, о курорте Вонсан-Кальма на 20 000 туристов, который недавно открыли специально под российских гостей. Семидневный тур туда, который предлагает туроператор КНДР «Восток-Интур», обойдется в $1400 и 35 000 российских рублей на человека. Путевка такой же продолжительности в пятизвездочный отель на первой линии в Турции, по данным сервиса Travelata, будет стоить сопоставимых денег.

