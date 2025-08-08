Белорусским детям шьют форму «на вырост до выпускного» 2 8.08.2025, 16:57

В TikTok это назвали «новым ГОСТом».

Мама будущего первоклассника показала в TikTok, как выглядит школьная форма, отшитая одной из белорусских фабрик по договору с учебным заведением, пишет Telegraf.news. К удивлению женщины брюки в школьном костюме оказались настолько длинными, что их придётся подрезать практически вдвое. Комментаторы под видео назвали такие удлинённые штаны «новым стандартом» и объяснили, что к чему.

Как пояснила автор видео, брючный костюм своему сыну она приобрела в магазине, рекомендованном администрацией школы. Школа заключила договор на пошив детской формы в едином деловом стиле с определённой фабрикой, а когда готовая форма поступила в продажу, родители оказались крайне удивлены результату.

По словам женщины, костюм подобран по размеру, но длина брюк для семилетнего мальчика стандартной комплекции и роста оказалась чересчур велика и скорее подошла бы взрослому, высокорослому мужчине.

«Вы на кого их шьёте?» — задала вопрос производителю автор ролика, наглядно продемонстрировав, сколько материала придётся отрезать, чтобы подогнать брюки по размеру первокласснику.

Зрители в комментариях сразу же нашлю огромный плюс в такой школьной форме, заявив, что её специально пошили «на вырост на все 11 лет».

«Это с 1 по 11 класс, вы что каждый год хотели покупать?» — пошутил один из комментаторов.

«Какая экономия — сразу до выпускного», — поддержал его другой.

Впрочем, некоторые зрители объяснили такую форму «новыми стандартами» пошива школьной формы.

«Сейчас ввели ГОСТ, чтоб брюки были внизу со свободным краем, подгонять под своего ребёнка! Любая форма — и дорогая, и дешёвая -продаются с такими брюками», — рассказала одна из зрительниц.

«Для тех, кто не в курсе: если низ брюк только оверлочен, то их надо подложить под рост ребенка», — подтвердила другая.

Автор ролика не уточнила, действительно ли приобретённая модель — со свободным краем, но некоторые комментаторы посчитали, что даже в этом случае делать задел на 30 см материала — «это перебор».

