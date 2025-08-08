закрыть
Джеймс Кэмерон: Я посвятил свою карьеру франшизе «Аватар»

  • 8.08.2025, 17:01
Джеймс Кэмерон: Я посвятил свою карьеру франшизе «Аватар»

Режиссер убежден, что фильмы должны приносить пользу.

Режиссер Джеймс Кэмерон в недавнем интервью рассказал, что посвятил свою карьеру франшизе «Аватар» не ради заработка, а из-за желания сделать что-то полезное для мира. Первый фильм «Аватар» (2009) стал самым кассовым фильмом в истории с доходом в $2,9 млрд, а сиквел 2022 года «Аватар: Путь воды» занимает третье место по сборам с $2,3 млрд, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я оправдывал создание фильмов «Аватар» для себя не из-за денег, а потому что, надеюсь, они могут что-то изменить к лучшему», — сказал Кэмерон. Он подчеркнул, что фильмы помогают людям вновь установить связь с природой и самим собой. По его словам, «Аватар» — это как «троянский конь», который через развлечение затрагивает разум и сердце зрителя.

Хотя Кэмерон планирует работать над новыми проектами вне вселенной «Аватара» — «Дьяволы» и «Призраки Хиросимы», он пока остается предан своей франшизе. Сейчас режиссер завершает постпродакшн третьего фильма «Аватар: огонь и пепел», который выйдет в декабре 2025 года. Он также рассчитывает лично срежиссировать четвертую и пятую части.

«Мне 71 год, но я здоров и готов работать еще шесть-семь лет, если смогу», — отметил Кэмерон.

В последний раз он снимал фильм вне мира Пандоры в 1997 году — это был «Титаник». Режиссер объяснил, что предпочитает оставаться в одной франшизе, потому что она позволяет рассказывать множество историй и экспериментировать со стилем.

«Аватар: огонь и пепел» выходит в кинотеатрах 19 декабря.

