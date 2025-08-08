На Алтае пожаловались на качество белорусских трамваев 8.08.2025, 17:25

Восемь из десяти новых вагонов просто сломались.

По словам главы Минтранса Алтайского края Андрей Подоляна, из десяти новых белорусских вагонов восемь находятся на гарантийном ремонте из-за неполадок в сборке, что создает сложности для перевозчиков.

Как пояснили на предприятии, поставляемые в Барнаул трамваи модели 802Е — это первые полностью низкопольные вагоны, разработанные в условиях санкций. Изначально их проектировали с использованием европейских комплектующих, но из-за ограничений пришлось искать альтернативы, что привело к техническим сбоям.

Помимо этого, в «БКМ Холдинг» отметили, что часть проблем связана с неготовностью местных специалистов обслуживать современные трамваи, а также с плохим состоянием путей, которые не соответствуют требованиям для низкопольных вагонов.

Известно, что все выявленные неисправности были устранены в рамках гарантийных обязательств.

Ранее в Алтайский край были поставлены 12 трамвайных вагонов и 23 троллейбуса из Беларуси. До середины июля 2026 года в регион планируют поставить еще 12 трамваев общей стоимостью 742 млн рублей.

