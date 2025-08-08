ВСУ показали боевую работу по дронам РФ в Одесской области 1 8.08.2025, 17:52

1,244

Видеофакт.

В ночь на 8 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами Shahed. В Воздушных силах показали кадры работы украинской ПВО Одесской области, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, 12 вражеских ударных беспилотников типа Shahed сбили в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования «Юг» ночью 8 августа.

