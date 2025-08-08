Ученые обнаружили на Марсе совершенно новый минерал 2 8.08.2025, 18:08

Эксперты считают, что одна из частей Красной планеты в далеком прошлом была покрыта водой.

Астрономы имеют хорошее представление о том, как выглядит поверхность Марса. Но то, из чего именно она состоит, во многом, остается загадкой. Ученые обнаружили на поверхности Марса, как они считают, совершенно новый минерал. Это необычный слой сульфата железа.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Gizmodo (перевод - «Фокус»).

С помощью орбитальных аппаратов, которые проводят наблюдения за поверхностью Марса, астрономы обнаружили необычный минерал — гидроксисульфат железа. Он был обнаружен в районе Долин Маринер, которые представляю собой обширную сеть глубоких каньонов, расположенных вдоль экватора Красной планеты.

Ученые считают, что этот регион в далеком прошлом был покрыт жидкой водой. Открытие нового минерала дает подсказки относительно водного прошлого Марса, а также о том, каким образом формировалась поверхность планеты.

Сера часто соединяется с другими химическими элементами и создает минералы в форме сульфатов. Эти минералы легко растворяются в воде. Но Марс давно явился сухой планетой, а значит сульфаты могли оставаться на поверхности Марса с тех пор, как там исчезла жидкая вода.

Ученые изучили богатые сульфатами регионы Марса и обнаружили загадочные слоистые сульфаты. Оказалось, что это слоистые отложения гидратированных сульфатов, то есть подверженных воздействию воды, под которыми находились гидроксисульфаты железа.

Исследователи воссоздали эти минералы в лаборатории и выяснили, что гидроксисульфат железа, обнаруженный на Марсе, мог быть создан только в присутствии кислорода, и что реакция, необходимая для образования этого минерала, приводит к образованию воды. Ученые считают, что образование минерала могло произойти только под действием очень высоких температур, а значит сульфаты железа образовались в результате вулканической активности. Структура и термические свойства обнаруженного соединения указывают на то, что это совершенно новый минерал. Но ученым нужно провести дополнительные исследования, в том числе обнаружить этот минерал на Земле, чтобы подтвердить это.

