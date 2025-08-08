Цены на европейский газ снизились в преддверии переговоров Трампа и Путина 8.08.2025, 18:11

Ожидается, что президент США и правитель РФ встретятся в ближайшие дни.

Цены на природный газ в Европе идут вниз на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и Путина, которая может повлиять на будущее энергетической политики и торговых отношений. Фьючерсы на газ по эталонному контракту торгуются в узком диапазоне между €32 и €35 за мегаватт-час и нацелены на небольшое недельное снижение, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Ожидается, что Трамп и Путин встретятся в ближайшие дни в месте, которое пока не разглашается. Вероятность саммита выросла после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, даже если российский лидер не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп выразил недовольство отказом Путина принять режим прекращения огня. Президент США пригрозил введением вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоносители. В частности, в среду Трамп объявил о намерении удвоить пошлины на товары из Индии до 50% и не исключил возможность введения дополнительных санкций уже в пятницу.

Поскольку Европа конкурирует с другими крупными покупателями на мировом рынке газа, действия Трампа могут усугубить дефицит топлива в глобальном масштабе, что станет дополнительным испытанием для региона, который продолжает пополнять запасы перед зимой. Несмотря на это, континент добился прогресса в наращивании запасов, хотя недавнее снижение цен привело к перенаправлению нескольких газовых поставок.

