В Польше пятерых белорусов обвиняют в диверсиях и шпионаже 2 8.08.2025, 18:22

1,286

Они работали на иностранную разведку.

Пятеро белорусов обвиняются в актах саботажа и диверсиях в Польше, а также в работе на иностранную разведку.

Перед заседанием Совета министров Польши 29 июля премьер-министр страны Дональд Туск рассказал, что в общей сложности 32 человека были задержаны вследствие «подкрепленных конкретными доказательствами» подозрений в работе на российские спецслужбы.

Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме, а еще 31, среди которых белoрусы, россияне, украинцы – ждали суда из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые готовили диверсии и нападения, рассказал Туск.

«Белсат» спросил у Национальной прокуратуры Польши, что известно о белорусах в этом деле.

«В ответ на ваш вопрос информирую, что в ходе трех процессов, проводившихся в Мазовецком и Нижнесилезском филиалах Департамента Польши по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, было принято решение предъявить обвинения пяти гражданам Беларуси в связи с актами саботажа, диверсий и подрывной деятельности в интересах иностранной разведки (преступления, предусмотренные ст. 130 параграф 7 Уголовного кодекса Польши).

Я не имею согласия на представление более подробной информации», – рассказал пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши прокурор Пшемыслав Новак.

8 августа Национальная прокуратура Польши также опубликовала «Обвинение в декларации готовности действовать в пользу белорусской разведки против Республики Польша».

В документе рассказывается, что 2 июня 2025 года прокурор Подляского отдела Национальной прокуратуры направил в окружной суд в Белостоке обвинение против Артема К., выдвигая против него обвинение в неудачной попытке совершить преступление, которое заключается в декларировании готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польши (параграф 2 ст. 13 и параграф 3 ст. 130 УК Польши).

Основанием для начала расследования стали доказательства, полученные в декабре 2024 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши. Эти доказательства свидетельствовали, что гражданин Беларуси Артем К. В период с 8 по 12 декабря 2024 года в Варшаве заявил о готовности действовать от имени белорусской разведки или КГБ Беларуси против Республики Польша и осуществлять разведывательную и диверсионную деятельность как в Польше, так и в других странах Евросоюза. Мужчина заявил о готовности представить данные о местоположении критически важной инфраструктуры на территории Польши, а также информацию о гражданах Беларуси, проживающих в Польше.

19 декабря 2024 года Артем К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности. В тот же день прокурор предъявил ему обвинения, а затем допросил его в качестве подозреваемого. Артем К. не признал себя виновным.

По ходатайству прокурора, суд постановил содержать подозреваемого под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

