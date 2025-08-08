Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 миллиардов евро
- 8.08.2025, 18:29
Украина выполнила ряд необходимых для этого условий.
Совет ЕС одобрил 4-й платеж в размере более 3,2 млрд евро на поддержку Украины в рамках программы Ukraine Facility после удовлетворительного выполнения ряда необходимых условий и проведения реформ.
Об этом сообщили в Совете ЕС, передает «Европейская правда».
- Украина получит более 3,2 млрд евро финансирования после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше помощи в рамках программы Ukraine Facility, – говорится в сообщении.
Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования системы государственного управления.
Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с «Планом Украины», который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС в течение следующих четырех лет, напомнили в Совете ЕС.