8 августа 2025, пятница, 19:12
Некоторым белорусам пересчитают плату за горячую воду

  • 8.08.2025, 18:43
Стало известно, кого это коснется.

В сентябре некоторым минчанам пересчитают оплату за горячую воду. С чем это связано и как изменятся суммы, рассказал директор филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Центра информационных технологий Мингорисполкома Олег Поскробко. Цитаты приводит агентство «Минск-Новости».

Всего в Минске 7 269 жилых домов с центральным отоплением. Большая часть из них находится на обслуживании ЖКХ районов, также в это и товарищества собственников, и ЖСПК, ведомственный жилфонд.

Из всех домов 234 не оборудованы групповыми приборами учета расхода тепловой энергии, потому что это невозможно сделать технически. В основном это малоэтажная застройка. Для минчан в таких домах особый подход при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение.

— Для расчета платы за теплоснабжение берется средний норматив расхода тепловой энергии. Он определяется на основании данных о расходе теплоэнергии в домах, оборудованных приборами учета, за предшествующий отопительный сезон. Для завершившегося осенне-зимнего периода 2024−2025 годов норматив составлял 0,0154 Гкал/куб. м, согласно которому производились начисления за услугу вплоть до отключения отопления в мае. Затем был произведен перерасчет с учетом новых нормативов потребления. Их в течение прошедшего отопительного периода ежемесячно устанавливали на основании фактических данных о расходе тепла в домах с приборами учета, — объяснил Олег Поскробко.

В какую сторону делается перерасчет, зависит от погодных условий. Чем холоднее зима, тем больше жилфонд расходует тепла. Соответственно, и суммы в жировках выходят выше. Но в последние годы зимы выдаются теплее предыдущих, поэтому и перерасчет идет в пользу жильцов.

— Для примера, в 2024 году для стандартной двушки площадью 48 квадратов возврат средств составил около 15 рублей. В 2025-м — до 12 рублей, — дополнил Олег.

Алгоритм расчета платы за услугу горячего водоснабжения в безучетных домах (таких в Минске 182) аналогичен, за исключением того, что перерасчет производят ежегодно в сентябре, так как средние нормативы устанавливаются на период с сентября по август.

