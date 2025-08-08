Украина – первое в мире государство, которое сбивает вражеские дроны собственными БПЛА
- 8.08.2025, 18:50
Причем эта технология стремительно эволюционирует.
Украина в этом году столкнулась с невиданной волной атак российских дронов-камикадзе. Это истощает запасы украинской ПВО. Использовать дорогие зенитные ракеты против относительно дешевых «Шахедов» – невыгодно. Впрочем, спасение найдено. Оно заключается в беспилотниках-перехватчиках.
Украина активно развивает технологии для уничтожения вражеских беспилотников. В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал меморандум с американской компанией Swift Beat о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Об этом говорится в эксклюзивном материале «24 Канала».
Как Украина сбивает вражеские дроны собственными?
Благодаря этому соглашению до конца года Украина получит сотни тысяч беспилотных систем, а в 2026-м – значительно больше. Swift Beat будет поставлять ВСУ перехватчики по себестоимости, которые смогут сбивать как дроны, так и крылатые ракеты.
В то же время расширяется производство внутри страны. Зеленский поставил задачу – быть готовыми применять не менее 1000 перехватчиков в сутки. Уже четыре государственные компании получили заказы на более чем 3 миллиарда гривен. Для полного развертывания массового производства нужно около 6 миллиардов долларов, а на весь арсенал дронов и средств РЭБ – до 25 миллиардов долларов в год.
В Украине уже работает первая в мире «дроновая ПВО» – подразделения, которые сбивают вражеские БПЛА собственными перехватчиками. Например, весной 2025 года бригада БПЛА Nemesis уничтожила 60 «Шахедов», используя украинские экспериментальные дроны.
Один перехватчик стоит около 5 000 долларов – в 30 раз дешевле Shahed и в 200 раз дешевле зенитной ракеты. Украина стала первой страной, которая научились сбивать вражеские дроны своими беспилотниками.
Причем эта технология стремительно эволюционирует. Если в 2024-м украинские ударные беспилотники начали сбивать вражеские квадрокоптеры-разведчики, то в 2025-м они уже перехватывают стратегические дроны типа Shahed.
Сейчас в Украине несколько десятков компаний активно работают над созданием перехватчиков, и по меньшей мере у нескольких из них уже есть успешные результаты боевых испытаний.