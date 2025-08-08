Украина атаковала зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае 8.08.2025, 19:00

Ликвидировано 12 солдат армии агрессора и десятки ранены.

Утром 8 августа в поселке городского типа Афипский Краснодарского края России в результате операции ГУР МО Украины была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО. Ликвидировано по меньшей мере 12 оккупантов.

Об этом Ликвидировано 12 солдат армии агрессора и десятки ранены.

РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

Как сообщают источники, вблизи КПП воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим «антитеррористической операции».

На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

В то же время для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля.

Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Источники в ГУР отмечают, что 90-я зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com