«Нормальный белорус в Сочи не поедет, это для ватников»

  8.08.2025, 19:18
  • 5,340
«Нормальный белорус в Сочи не поедет, это для ватников»

В соцсети ответили россиянину, удивившемуся отсутствию белорусов в Сочи.

На днях россиянин в социальной сети заметил, что в Сочи почти не встречает отдыхающих из Беларуси, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Белорусы в комментариях отреагировали резко и честно:

«Нормальный белорус туда не поедет, это для ватников», «Если есть деньги — лучше Турция, Европа, Италия, Португалия»,«Сочи дорого, там вода грязная и шумно».

Многие предпочитают отдыхать в Грузии или европейских странах,а не в России.

