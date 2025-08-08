«Нормальный белорус в Сочи не поедет, это для ватников»9
- 8.08.2025, 19:18
- 5,340
В соцсети ответили россиянину, удивившемуся отсутствию белорусов в Сочи.
На днях россиянин в социальной сети заметил, что в Сочи почти не встречает отдыхающих из Беларуси, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».
Белорусы в комментариях отреагировали резко и честно:
«Нормальный белорус туда не поедет, это для ватников», «Если есть деньги — лучше Турция, Европа, Италия, Португалия»,«Сочи дорого, там вода грязная и шумно».
Многие предпочитают отдыхать в Грузии или европейских странах,а не в России.