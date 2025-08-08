«Путин оказался прижат к стенке»1
8.08.2025
- 2,158
Хозяин Кремля боится американских санкций.
Украинский политолог Алексей Якубин считает, что инициатива встречи Дональда Трампа и Путина возникла из-за крайне невыгодного положения российского правителя.
В комментарии «Телеграфу» он отметил, что США выставили Кремлю публичные дедлайны и готовят новые санкции, а Москва боится остаться наедине с Пекином.
«Для России важно не потерять связь с США, потому что иначе она окажется в «объятиях большого Си», что приведёт к её дальнейшему поглощению Китаем», — пояснил Якубин.
По его словам, Трамп усилил давление экономическими мерами, введя 25% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти, которые вступят в силу 18 сентября. Это, по мнению эксперта, вынудило Путина ускорить договорённости.
«Трамп припёр Путина во временном измерении к стенке, показав, что нужно соглашаться на определённые компромиссы», — отметил он, добавив, что обсуждаются разные площадки встречи, включая ОАЭ.
Якубин считает, что Кремль добивается снятия санкций и закрепления влияния на оккупированных территориях, однако без участия ЕС Трамп не сможет дать Москве значительных уступок. Возможный итог переговоров — частичное прекращение огня как тестовый шаг.
«Трамп встретится с Путиным только если будет уверен в конкретном результате — остановке огня, уменьшении эскалации или других первых шагах», — резюмировал политолог.