«Путин оказался прижат к стенке» 1 8.08.2025, 19:30

2,158

Хозяин Кремля боится американских санкций.

Украинский политолог Алексей Якубин считает, что инициатива встречи Дональда Трампа и Путина возникла из-за крайне невыгодного положения российского правителя.

В комментарии «Телеграфу» он отметил, что США выставили Кремлю публичные дедлайны и готовят новые санкции, а Москва боится остаться наедине с Пекином.

«Для России важно не потерять связь с США, потому что иначе она окажется в «объятиях большого Си», что приведёт к её дальнейшему поглощению Китаем», — пояснил Якубин.

По его словам, Трамп усилил давление экономическими мерами, введя 25% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти, которые вступят в силу 18 сентября. Это, по мнению эксперта, вынудило Путина ускорить договорённости.

«Трамп припёр Путина во временном измерении к стенке, показав, что нужно соглашаться на определённые компромиссы», — отметил он, добавив, что обсуждаются разные площадки встречи, включая ОАЭ.

Якубин считает, что Кремль добивается снятия санкций и закрепления влияния на оккупированных территориях, однако без участия ЕС Трамп не сможет дать Москве значительных уступок. Возможный итог переговоров — частичное прекращение огня как тестовый шаг.

«Трамп встретится с Путиным только если будет уверен в конкретном результате — остановке огня, уменьшении эскалации или других первых шагах», — резюмировал политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com