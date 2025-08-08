Россия атаковала нефтебазу азербайджанской компании в Одесской области 8.08.2025, 19:34

2,134

Есть раненые.

Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа «Шахед» нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.

Как РБК-Украина сообщили источники в украинских правоохранительных органах, пожар удалось быстро локализовать. В результате вражеского удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

Источники отмечают, что официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.

