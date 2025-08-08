Стало известно, сколько авто приходится на 1000 белорусов

Стало известно, сколько авто приходится на 1000 белорусов2
Рейтинг регионов.
На конец 2024 года в Беларуси на 1000 жителей в среднем приходилось 339 легковых автомобилей. Об этом говорится в официальных данных Белстата.
Это больше, чем в 2023 году, когда было 330 авто на 1000 человек, пишет myfin.by.
Среди регионов больше всего автомобилей в пересчете на население было в Гродненской области — 399 машин на 1000 человек. Наименьший показатель — в Гомельской области: всего 303 авто на 1000 жителей.
В Минске этот показатель составил 313 легковых автомобилей на 1000 человек.