Стало известно, сколько авто приходится на 1000 белорусов 2 8.08.2025, 19:38

1,698

Рейтинг регионов.

На конец 2024 года в Беларуси на 1000 жителей в среднем приходилось 339 легковых автомобилей. Об этом говорится в официальных данных Белстата.

Это больше, чем в 2023 году, когда было 330 авто на 1000 человек, пишет myfin.by.

Среди регионов больше всего автомобилей в пересчете на население было в Гродненской области — 399 машин на 1000 человек. Наименьший показатель — в Гомельской области: всего 303 авто на 1000 жителей.

В Минске этот показатель составил 313 легковых автомобилей на 1000 человек.

