Представитель Белого дома: Встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю

Представитель Белого дома: Встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю4
- 8.08.2025, 19:48
Среди вероятных мест для встречи названы четыре страны.
Президент США Дональд Трамп действительно планирует встретиться с российским диктатором Путиным уже на следующей неделе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Издание указало, что информацию о планах на саммит Трампа и Путина раскрыл неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.
Он уточнил, что место встречи еще обсуждается. Сейчас среди вариантов:
- ОАЭ;
- Венгрия;
- Швейцария;
- Рим.
По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока неясны и очень изменчивы.
При этом информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече между двумя лидерами нет.
Представитель Белого дома отметил, что Россия выдвинула перечень требований для потенциального прекращения огня, и сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров.