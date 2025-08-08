«Чем дальше, тем больше Лукашенко и его «мудрости» звучат, словно дешевый ChatGPT» 3 8.08.2025, 19:56

По следам очередной поездки диктатора в поля.

Лукашенко снова выбрался в поля, чтобы дать подчиненным «ценные указания». Но то, что смотрелось свежо в конце 1990-х, в 2025-м смотрится не просто уныло, но местами — как явка с повинной.

Чем дальше, тем больше Лукашенко и его «мудрости» звучат, словно дешевый ChatGPT. И в этом ему очень помогает пропаганда, пишет «Салідарнасць».

«Очень хорошая штука». Лукашенко напомнил о пользе рапсового масла для здоровья

«Крестьяне — молодцы в этом году». Лукашенко высоко оценил работу аграриев во время уборочной

«Мы должны делать свое». Лукашенко требует осваивать собственное производство новых машин для АПК

Свежие заголовки провластного агентства БелТА по следам визита в ОАО «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе красноречиво подчеркивают пустоту непрошенных советов, как и ненужность их автора.

Сколько лет рапсовому маслу, столько и новости о его пользе. Вряд ли стоило для такого «открытия века» тащить за город половину правительства и главу своей администрации.

Думается, и без ценных указаний профильным специалистам ясна безусловная польза робота для дойки коров. Но чиновники разве что только хмурыми лицами сигнализируют о том, какие мысли у них роятся при словах, что «сухое сено, может быть и сено», но «лучше сено, которое в пленке и 50% влажности».

А Дмитрий Крутой, при словах о закопанном на глубину в 6 см зернышке рапса, просто послушно записывает «цитаты великих» в блокнот.

Роботизированная дойка коров — вынужденная мера, считает человек, «сохранивший» колхозы в Беларуси:

— Людей все меньше и меньше становится. Поэтому мы нигде не денемся и будем идти, как Запад когда-то шел. У них тоже людей нет.

Это ценное признание, хотя и половинчатое, не говоря уже о толике лукавства. Появление таких роботов в странах с рыночной экономикой было вызвано вовсе не кадровым голодом, а стремлением повысить эффективность производства молока. И так во всем, а не только в сельском хозяйстве.

Красноречиво прозвучали слова бывшего директора совхоза и о пресловутой показухе, которую он поспешил приписать сугубо советской эпохе.

Мол, в те времена во всю цвела так называемая придорожная технология обработки полей, чтобы начальник видел всю эту красоту, проезжая мимо.

Вот если бы все поля у нас такие были, мечтательно заявил Лукашенко, глядя на «ровный, как стол» участок, явно приготовленный к его приезду.

К сожалению, в его окружении не нашлось никого, кто бы рассказал, что на том же Западе у частника все поля такие. Что там и в голову никому не придет, сеять в снег на придорожных участках, как это делается у нас с момента прихода к власти Лукашенко.

«Лукашенко ориентирует на получение в Беларуси урожая маслосемян рапса около 1 млн тонн», — сообщает пропаганда. Мы же напомним, что в этом же хозяйстве шесть лет назад он распорядился нарастить экспорт картофеля. Интересно, дойдет ли до просьб «посеять хоть бы по две полоски рапса»?

