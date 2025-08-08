Новый кроссовер Volkswagen показали на первых фото 8.08.2025, 20:12

1,064

Авто отличается нестандартным дизайном и получило мощный турбомотор.

Кроссовер Volkswagen Tavendor пройдет обновление и дебютирует осенью в Китае. Стоимость модели составит от 269 900 до 299 900 юаней ($37 500 — 41 750). Об этом сообщает сайт Autohome.

Пятиместный Volkswagen Tavendor — более дешевая альтернатива VW Touareg. Кроссовер крупнее премиального собрата и просторнее внутри.

Новый Volkswagen Tavendor 2026 отличается от прошлогодней модели измененной передней частью с более узкой решеткой радиатора и более тонкими фарами. Сзади обновили фонари. В основе авто лежит удлиненная платформа MQB Evo от VW Tiguan и Tayron.

Размеры Volkswagen Tavendor 2026:

- длина — 5007 мм;

- ширина — 2015 мм;

- высота — 1763 мм;

- колесная база — 2980 мм.

На шпионских фото нет салона Volkswagen Tavendor. Ожидается, что кроссовер получит третий дисплей на передней панели, предназначенный для пассажира.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность увеличат с 220 до 272 л. с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Модель оснащена 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com