Новый кроссовер Volkswagen показали на первых фото
- 8.08.2025, 20:12
Авто отличается нестандартным дизайном и получило мощный турбомотор.
Кроссовер Volkswagen Tavendor пройдет обновление и дебютирует осенью в Китае. Стоимость модели составит от 269 900 до 299 900 юаней ($37 500 — 41 750). Об этом сообщает сайт Autohome.
Пятиместный Volkswagen Tavendor — более дешевая альтернатива VW Touareg. Кроссовер крупнее премиального собрата и просторнее внутри.
Новый Volkswagen Tavendor 2026 отличается от прошлогодней модели измененной передней частью с более узкой решеткой радиатора и более тонкими фарами. Сзади обновили фонари. В основе авто лежит удлиненная платформа MQB Evo от VW Tiguan и Tayron.
Размеры Volkswagen Tavendor 2026:
- длина — 5007 мм;
- ширина — 2015 мм;
- высота — 1763 мм;
- колесная база — 2980 мм.
На шпионских фото нет салона Volkswagen Tavendor. Ожидается, что кроссовер получит третий дисплей на передней панели, предназначенный для пассажира.
Новый кроссовер Volkswagen Tavendor сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность увеличат с 220 до 272 л. с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Модель оснащена 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.