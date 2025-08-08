закрыть
8 августа 2025, пятница, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый кроссовер Volkswagen показали на первых фото

  • 8.08.2025, 20:12
  • 1,064
Новый кроссовер Volkswagen показали на первых фото

Авто отличается нестандартным дизайном и получило мощный турбомотор.

Кроссовер Volkswagen Tavendor пройдет обновление и дебютирует осенью в Китае. Стоимость модели составит от 269 900 до 299 900 юаней ($37 500 — 41 750). Об этом сообщает сайт Autohome.

Пятиместный Volkswagen Tavendor — более дешевая альтернатива VW Touareg. Кроссовер крупнее премиального собрата и просторнее внутри.

Новый Volkswagen Tavendor 2026 отличается от прошлогодней модели измененной передней частью с более узкой решеткой радиатора и более тонкими фарами. Сзади обновили фонари. В основе авто лежит удлиненная платформа MQB Evo от VW Tiguan и Tayron.

Размеры Volkswagen Tavendor 2026:

- длина — 5007 мм;

- ширина — 2015 мм;

- высота — 1763 мм;

- колесная база — 2980 мм.

На шпионских фото нет салона Volkswagen Tavendor. Ожидается, что кроссовер получит третий дисплей на передней панели, предназначенный для пассажира.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность увеличат с 220 до 272 л. с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Модель оснащена 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько