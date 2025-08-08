Зеленский: Европа должна выработать общую позицию 8.08.2025, 20:25

Он уверен, что длительный мир может быть только общим результатом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость выработки Европой единой согласованной позиции по завершению войны, подчеркнув, что она должна охватывать все ключевые вопросы безопасности.

В разговоре с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Зеленский рассказал о контактах и усилиях Киева по прекращению убийств и достижению реального мира.

- Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну надо заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности, - подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что Соединенные Штаты Америки настроены достичь прекращения огня. «Мы должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом», - подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских воинов артиллерией:

- Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе идем к надежной безопасности.

