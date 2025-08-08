Центральный банк РФ спрогнозировал крах экономики 8.08.2025, 20:35

Финансовая система России под угрозой.

Заморозка вкладов населения, слухи о которой стали активно распространялись в конце прошлого года, разрушит финансовую систему России и ее экономику.

Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, отвечая на вопросы пользователей в чате телеграм-канала ЦБ, пишет The Moscow Times.

По словам Заботкина, запрет на снятие депозитов в РФ попросту «невозможен». «Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял», — написал он.

Старт рассуждениям о возможной заморозке сбережений населения в банках, которые в общей сложности составляют 60,3 триллиона рублей, дал в ноябре прошлого года Андрей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнётся бешеная инфляция», — утверждал Зубец.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла эти утверждения «бессмыслицей». «Банки платят за счет процентов по кредитам, они прибыльные, они устойчивые», — заверяла она.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 1 июля заявил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять свои продажи.

«Слухи о возможной заморозке вкладов россиян могли распространить застройщики, чтобы подогреть спрос к вложениям в недвижимость», — сказал он «РИА Новости». Депутат назвал информацию о возможной заморозке вкладов «пиар-акцией» и связал ее с волной «некомпетентных комментариев» в интернете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com